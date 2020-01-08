Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'da Baskonia ile karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'da Baskonia ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'da Baskonia ile karşılaşacak

7 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'da Baskonia ile karşılaşacak, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak.

İspanya'nın Vitoria kentinde geçen sezon Dörtlü Final'in düzenlendiği Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde ilk yarıyı 6 galibiyet, 11 yenilgiyle tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off potasının 2 galibiyet gerisinde 14. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geçen hafta Yunanistan'da Olympiakos'u 96-87 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini bitirmişti.

Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan yeni başantrenörü Dusko Ivanovic yönetiminde geçen hafta Barcelona'yı 76-74 yenen Baskonia, ilk yarıyı 7 galibiyet, 10 yenilgiyle 12. sırada tamamladı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 87-80 kazanmıştı.

Nunnally 1,5 yıl sonra

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally, yaklaşık 1,5 yıl sonra sarı-lacivertli formayı giyecek.

2016-2017, 2017-2018 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen ve önemli başarılar elde eden ABD'li oyuncu, geçen hafta tekrar sarı-lacivertli takıma transfer oldu.

Fenerbahçe'ye 1,5 yıl sonra dönen 29 yaşındaki oyuncu, yarın İspanya ekibi karşısında tekrar sarı-lacivertli formayı terletecek. Nunnally, sarı-lacivertlilerle son olarak 13 Haziran 2018'de resmi bir maça çıkmıştı.

Avrupa'da 527. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 527. maçına yarın Baskonia karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 526 karşılaşmada 301 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 324 maçın 190'ını kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Baskonia'yla 25. randevu

Fenerbahçe Beko, İspanyol rakibiyle yarın THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce THY Avrupa Ligi'nde oynanan 24 maçta taraflar, 12'şer galibiyet elde etti.

Rakibine son 9 maçta bir kez yenilen Fenerbahçe Beko, son 4 müsabakayı da kazandı.

Malcolm Thomas, Baskonia, İspanya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Libido açıklaması ile gündem olan Can Yaman'ın yeni hali hayranlarını şaşırttı
(Özel haber) Yusuf Erdoğan: "Aklımda Kasımpaşa ve Galatasaray vardı" Hüseyin Çimşir: Talisca'nın transferini hayal olarak görüyorum Uygunsuz görüntüleri sosyal medyaya düşen Victor Sanchez Malaga'dan kovuldu

Son Dakika Haberleri
17:05 Rıza Çalımbay: "Alper Potuk eski öğrencim, tabii ki isterim ama..." - Son Dakika Spor
17:05 Blizzard Entertainment'ten dev anlaşma - Son Dakika Spor
17:04 Voleybol: 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri - Son Dakika Spor
17:00 Şirketler arası espor turnuvası GGCorp nefes kesti - Son Dakika Spor
16:58 İşitme Engeli sporcular başarılarıyla göz doldurdu - Son Dakika Spor
16:49 Hüseyin Çimşir: Talisca'nın transferini hayal olarak görüyorum - Son Dakika Spor
16:31 Uygunsuz görüntüleri sosyal medyaya düşen Victor Sanchez Malaga'dan kovuldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:12:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'da Baskonia ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]