Fenerbahçe'den tezahürat açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den tezahürat açıklaması

28.07.2022 17:19
Fenerbahçe'den tezahürat açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında dün evinde oynadığı Dinamo Kiev müsabakasında taraftarların yaptığı tezahüratlarla ilgili bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında dün evinde oynadığı Dinamo Kiev müsabakasında taraftarların yaptığı tezahüratlarla ilgili bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında dü sahasında karşı karşıya geldiği Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'in attığı ilk golün ardından taraftarlar tarafından yapılan tezahüratla ilgili açıklama yayımladı.

Fenerbahçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda sahamızda oynanan Dynamo Kyiv maçında, rakip takımın golünden sonra tribünlerin bir bölümünden duyulan; kulübümüzü temsil etmeyen, kulübümüzün kurumsal duruşunu hiçbir şekilde yansıtmayan bir söyleme karşı bu açıklamayı yapıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak etki alanımızla her daim hem ülkemizde hem de dünyada toplumsal ve insani konularda farkındalık oluşturmaya özen gösteriyor; bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kulübümüz savaş sürecinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022 tarihinde bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olmuştur. Tüm resmi mecralarımız aracılığı ile dile getirdiğimiz mesajımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! #SavaşaHayır

Ayrıca bu hassasiyetimizin en büyük örneklerinden bir diğeri de; Ukrayna'da barışa dikkat çekmek ve maddi-manevi katkı sağlamak amacıyla 'Barış İçin Futbol' diyerek Shakhtar Donetsk ile Nisan ayında sahamızda oynadığımız dostluk maçı ve Shaktar Donetsk takımını her konuda yanlarında olarak günler boyunca ülkemizde ağırlamamızdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki duruşumuz ve sürecin ilk gününden itibaren tavrımız tüm kamuoyunun malumudur.

Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir.

Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.

Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir.

Geldiğimiz noktada; bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün töhmet altında bırakılmasını, yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz.

Bu gündem vesilesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü olarak spor ve siyasetin birbirinden her zaman ayrı tutulması gerektiği noktasındaki duruşumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

YORUMLAR
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Fenerbahçe: Tribünlerden yükselen reaksiyonu kesinlikle kabul etmiyoruz Fenerbahçe: Tribünlerden yükselen reaksiyonu kesinlikle kabul etmiyoruz Jorge Jesus'tan oyuncularına: 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil Jorge Jesus'tan oyuncularına: 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil
Kaynak: İHA

Fenerbahçe Spor Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'den tezahürat açıklaması - Son Dakika

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