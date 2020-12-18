Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

18.12.2020 10:05
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi.

Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında yer alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Ozan ve Pelkas sınırda

Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.

Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Kalede Oytun şans bulacak

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK deplasmanında 3. kaleci Oytun Özdoğan'ın görev alması bekleniyor.

Hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve sakatlığını atlatmasına rağmen henüz tam olarak hazır olmayan Harun Tekin'in yokluğunda, Altay Bayındır'ın da kupada kırmızı kart görmesi nedeniyle Oytun, ligde oynama fırsatı yakalayacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika Spor


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