Fenerbahçe Taraftarından Kante'ye Coşkulu Karşılama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fenerbahçe Taraftarından Kante'ye Coşkulu Karşılama

Fenerbahçe Taraftarından Kante\'ye Coşkulu Karşılama
05.02.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kante'yi karşılamak isteyen binlerce taraftarın üzerine çıktığı çardak çöktü, yaralanan olmadı.

Fenerbahçe'nin transfer anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen taraftarların üzerine çıktığı çardak çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fenerbahçe'nin transfer anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Kante'yi karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın eden binlerce sarı-lacivertli taraftar, coşkulu tezahüratlarla futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarların tezahürat yaptığı sırada, bazı vatandaşların üzerine çıktığı çardak bir anda çöktü. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan anlar ise havalimanında bulunan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Güvenlik, İstanbul, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fenerbahçe Taraftarından Kante'ye Coşkulu Karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:19:18. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Taraftarından Kante'ye Coşkulu Karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.