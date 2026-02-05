Fenerbahçe Taraftarından Kante\'ye Coşkulu Karşılama

Fenerbahçe'nin transfer anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen taraftarların üzerine çıktığı çardak çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fenerbahçe'nin transfer anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Kante'yi karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın eden binlerce sarı-lacivertli taraftar, coşkulu tezahüratlarla futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarların tezahürat yaptığı sırada, bazı vatandaşların üzerine çıktığı çardak bir anda çöktü. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan anlar ise havalimanında bulunan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL