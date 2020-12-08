Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2 gün önce evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Selvan A.'nın (25) eşi T.A. (30), cinayeti işlediği şüphesiyle Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. İki çocuk annesi genç kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi T.A.'dan bir süre önce şikayetçi olduğu ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Olay, pazar günü, Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Selvan A.'ya telefonla ulaşamayan yakınları, genç kadının evine geldi. Kapının açılmaması üzerine açık balkon kapısından içeri giren yakınları, Selvan A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selvan A.'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Genç kadının cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, eşini öldürdüğü değerlendirilen T.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.