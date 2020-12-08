Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı - Son Dakika

Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı

08.12.2020 16:53
Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2 gün önce evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Selvan A.'nın (25) eşi T.A. (30), cinayeti işlediği şüphesiyle Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2 gün önce evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Selvan A.'nın (25) eşi T.A. (30), cinayeti işlediği şüphesiyle Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. İki çocuk annesi genç kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi T.A.'dan bir süre önce şikayetçi olduğu ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Olay, pazar günü, Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Selvan A.'ya telefonla ulaşamayan yakınları, genç kadının evine geldi. Kapının açılmaması üzerine açık balkon kapısından içeri giren yakınları, Selvan A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selvan A.'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Genç kadının cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, eşini öldürdüğü değerlendirilen T.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

EŞİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞAntalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, T.A.'yı, bugün, öğle saatlerinde Kınık Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı. T.A., işlemlerinin ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İki çocuk annesi Selvan A.'nın, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi T.A.'dan bir süre önce şikayetçi olduğu ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı
Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı
Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı
Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı
Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı
Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı

Antalya, Fethiye, Çocuk, Kaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer'in koronavirüs aşısıyla ilgili ilk analiz: Acil kullanım kurallarına uyumlu Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Hindistan'da yolsuzluk iddialarını haberleştiren muhabir evinde diri diri yakıldı Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım 4 kız sporcuya cinsel istismarda bulunan kick-boks antrenörü, 71 yıl hapis cezası aldı Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim
Ali Koç, Ahmet Çakar'ın hakemlerle ilgili sözleri sonrası TFF ve MHK'ya çağrı yaptı Ali Koç, Ahmet Çakar'ın hakemlerle ilgili sözleri sonrası TFF ve MHK'ya çağrı yaptı         
17:01
Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi         
16:27
ABD'de polis, ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı         
15:58
Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı         
15:54
Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı         
15:34
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Kaçırılan kızına kavuşan anne: 4 yıldır sevmek, koklamak hayali kuruyordum Kaçırılan kızına kavuşan anne: 4 yıldır sevmek, koklamak hayali kuruyordum         
14:34
Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı         
13:52
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu         
13:30
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 17:08:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye'deki eş cinayetinin zanlısı, Antalya'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei