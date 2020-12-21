Son dakika haberleri! FETÖ'nün "çıplak arama iddiası" üzerinden yoğun kara propaganda yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! FETÖ'nün "çıplak arama iddiası" üzerinden yoğun kara propaganda yaptığı ortaya çıktı

21.12.2020 16:55
Son dakika haberleri! FETÖ'nün

Son dakika haber: FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye aleyhine yurtiçinde ve dışında algı oluşturmak amacıyla kara propaganda yapmayı sürdürdüğü belirlendi.

–FETULLAHÇI  Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye aleyhine yurtiçinde ve dışında algı oluşturmak amacıyla kara propaganda yapmayı sürdürdüğü belirlendi.  Örgütün son olarak HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada kara propaganda malzemesi olarak kullandığı ortaya çıktı.

FETÖ'NÜN KARA PROPAGANDA EKİBİNİN İLK GÜNDEM MADDESİ

Örgütün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla belirlenen konularda, gerçek dışı bilgilerle sosyal medyada paylaşımlar yaparak Türkiye aleyhine olumsuz algı oluşturmayı hedeflediği ortaya çıkmıştı. Firari FETÖ'cüler Emre Uslu, Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan'ın  da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesi, sosyal medya hesaplarından yoğun bir şekilde Türkiye'de polis karakollarında çıplak arama yapıldığı algısını oluşturmak için paylaşım yaptığı belirlendi. Terör örgütü üyeleri, Türkiye'de poliste kötü muamele olduğu algısı oluşturmak için bu konuda hem Türkçe hem de yabancı dillerde de paylaşımlar yapıyor.

FETÖ HESAPLARI GERGERLİOĞLU AÇIKLAMALARINI PAYLAŞIYOR

Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesininin,  karakolda çıplak arama iddiasını ortaya atan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun hem bu konuyla ilgili hem de farklı konularda yaptığı açıklamaları  paylaşması dikkat çekti. Örgütün HDP'li Gergerlioğlu paylaşımlarıyla, farklı toplum kesimleri üzerinde de etki oluşturmayı hedefledikleri belirtildi.

ÖRGÜT SOSYAL MEDYADA KARANLIK PLANLARI UYGULUYOR

Güvenlik uzmanlarının DHA'ya verdiği bilgilere göre, örgüt sosyal medyada sahte hesapları gerçek isimler üzerinden açıyor. İlk aşamada bu sosyal medya hesaplarından gerçek bilgiler paylaşıldığını belirten uzmanlar, güven oluşturduktan ve takipçi sayısını artırıldıktan sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın ekibinin belirlediği konularda yoğun şekilde kara propaganda yaptığını belirtiyorlar.


- İstanbul
Son dakika haberleri! FETÖ'nün çıplak arama iddiası üzerinden yoğun kara propaganda yaptığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri! FETÖ'nün çıplak arama iddiası üzerinden yoğun kara propaganda yaptığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri! FETÖ'nün çıplak arama iddiası üzerinden yoğun kara propaganda yaptığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri! FETÖ'nün çıplak arama iddiası üzerinden yoğun kara propaganda yaptığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri! FETÖ'nün çıplak arama iddiası üzerinden yoğun kara propaganda yaptığı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü, Propaganda, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! FETÖ'nün 'çıplak arama iddiası' üzerinden yoğun kara propaganda yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika


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