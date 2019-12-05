Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde "Gümüşhane il imamı" tutuklandı
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'Gümüşhane il imamı' tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'nün sözde "Gümüşhane il imamı" tutuklandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve Trabzon'da yakalanan örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" Mustafa Güllü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün sözde

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve Trabzon'da yakalanan örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" Mustafa Güllü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, eşi A.G. ile Ortahisar ilçesindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan ve örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" olduğu öğrenilen Güllü, getirildiği Gümüşhane Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Güllü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan Güllü'nün eşi A.G'nin de Trabzon'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında "ByLock" kullandığı, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve kapatılan örgüte ait şirketlerde SGK kayıtları tespit edilen, FETÖ dershanelerinde öğretmenlik yaptığı öğrenilen Güllü, eşi A.G. ile birlikte kaldığı hücre evinde 2 Aralık'ta yakalanmış, evde yapılan aramada farklı isimler üzerine düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirilmişti.

Gümüşhane, Trabzon, Güllü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihbarata göre Syriza, PKK ve FETÖ'nün sığınma yeri FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 00:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde "Gümüşhane il imamı" tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]