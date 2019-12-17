FETÖ suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı için tutuksuz yargılama talebi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanması kararına tepki göstererek, "Arkadaşımızın tutuksuz, adil, hızlı yargılanmasını talep ediyoruz. Arkadaşımız adalet yerini bulup koltuğuna oturana kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Özkan, Urla Belediyesi önünde İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Haksız, hukuksuz ve politik bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını" öne süren Tuncay Özkan, "Belediye başkanı arkadaşımız bu saldırı sonucu dün tutuklanmıştır. Kendisinin suçsuz olduğuna inancımız tamdır. Bir üst mahkemeye derhal itirazlarımızı yapacağız. Urla'nın hakkını, belediye başkanımızın hakkını FETÖ'nün yuvası haline gelmiş politik kişilere ve kurumlara asla yedirmeyeceğiz." diye konuştu.

CHP olarak Belediye Başkanı Oğuz ve halkla dayanışma içinde olduklarının altını çizen Tuncay Özkan, şunları kaydetti:

"Buradan yola çıkarak Urla Belediyemize karşı girişilecek her türlü sabotaja, politik harekete karşı çelik bir duvar gibi burada durmaya devam edeceğiz. Urla Belediyesini kimse başka belediyelerle karıştırmasın, burası İzmir ve İzmir, Mustafa Kemal'in kalesi olmaya devam edecektir. Bizim toprağımızda FETÖ'cü falan yaşamaz, bu iftiraları iade ederiz. Arkadaşımızın tutuksuz, adil, hızlı yargılanmasını talep ediyoruz. Arkadaşımız adalet yerini bulup, koltuğuna oturana kadar mücadeleye devam edeceğiz."