FETÖ Üyesi Yozgat\'ta Yakalandı

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
