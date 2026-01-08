Fidan ve Dar'dan Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ele alındı. - ANKARA
