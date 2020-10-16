Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaretten" ceza talebi - Son Dakika

Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaretten" ceza talebi

16.10.2020 17:11
Figen Yüksekdağ'a

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın 26 Kasım 2015'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması üzerine açılan davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın 26 Kasım 2015'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması üzerine açılan davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Yüksekdağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Aydoğan Levent Gedik, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını okuduktan sonra iddianamedeki suçlamaya ilişkin Yüksekdağ'a söz verdi.

Olay tarihinde, HDP Eş Genel Başkanı olarak güncel gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptığını, konusu suç oluşturacak bir söyleminin olmadığını savunan Yüksekdağ, "Hakaret yoktu, siyasi eleştiri olarak düşünülmelidir. Ayrıca mahkemelerin böyle davalarla uğraştırılmaması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Yüksekdağ'ın avukatı Maviş Aydın da aynı zamanda siyasi bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanına yönelik eleştirilerin dozunun biraz daha yüksek olabileceğini, bu nedenle iddianamede yer verilen eylemin suç olmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı da Yüksekdağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birçok kez hedef alan açıklamalar yaptığını belirterek, "Sanığın hedefinin Cumhurbaşkanı olduğu açıktır. Sanık da savunmasında bunu ikrar etmiştir. Suç isnadı, yasayla korunan ifade özgürlüğünün dışındadır. Mahkeme içtihatları da bu yöndedir. Cumhurbaşkanına yönelik hakareti alışkanlık haline getiren sanığın, alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırmasını talep ediyoruz." dedi.

Savcı cezalandırılmasını istedi

Tarafların beyanlarının ardından esasa ilişkin mütalaasını sunması için savcıya söz verildi.

Savcı, Yüksekdağ'ın HDP Eş Genel Başkanı sıfatıyla 26 Kasım 2105'te yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kısım terör örgütlerine yardım yaptığı iddiasında bulunarak, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğini ifade etti.

Savcı, bu kapsamda sanık Yüksekdağ'ın bir yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Yüksekdağ ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine, duruşma 12 Kasım'a ertelendi.

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kasım, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Figen Yüksekdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' ceza talebi - Son Dakika


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