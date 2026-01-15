Fındığın Yolculuğu: Kahraman Sağra Fındık Müzesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fındığın Yolculuğu: Kahraman Sağra Fındık Müzesi

Fındığın Yolculuğu: Kahraman Sağra Fındık Müzesi
15.01.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, fındığın bahçeden sofraya yolculuğunu anlatan Kahraman Sağra Fındık Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

Ordu'daki Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni ziyaret edenler, fındığın bahçeden sofraya zorlu yolculuğunu çeşitli materyallerle görme imkanı buluyor.

Altınordu ilçesindeki üç katlı tarihi Kahraman Sağra Konağı, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edildi.

19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen konak, Ordu Büyükşehir Belediyesine fındık müzesi olarak kullanılmak üzere tahsis edildi.

Altınordu'ya bağlı Selimiye Mahallesi'nde 2020'de ziyarete açılan Kahraman Sağra Fındık Müzesi'nde sergilenen görseller ve malzemelerle, fındığın tarihçesi, bahçeden toplanması, harmanda ayıklanması ve kurutulması, işlenmesi ve kullanımı, kent ve bölge ekonomisine katkıları ile Ordu kent hafızasında ve kültüründe bıraktığı izler anlatılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, Ordu'nun dünyada en fazla fındık üreten bir kent olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bu özelliğe uygun bir müze yapmak istediklerini belirten Güler, 2020'de açtıkları müzenin çok büyük ilgi gördüğünü ve yaklaşık 60 bin kişiyi burada ağırladıklarını dile getirdi.

"Hem sektöre hem kültürümüze katkısı olsun istedik"

Güler, fındıkla ilgili ilk ve tek müze olduğuna işaret ederek, "Kahraman Sağra bizim için çok önemli bir figür. Fındığa önemli hizmetleri olan, sanayisini kuran bir kişi. Dolayısıyla biz bu özellikleri içinde barındıran Ordu Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni açarak, hem sektöre hem kültürümüze hem ticaret dünyamıza hem de sanayiye bir katkısı olsun dedik." ifadelerini kullandı.

Müzeyi ziyaret eden herkesin ilgiyle gezdiğini ifade eden Güler, buradan aldıkları güçle çikolata üretimine ağırlık verdiklerini, aktif karbon fabrikası kurduklarını ve yeni ürünlere katma değer katarak birçok alana önemli katkılarda bulunduklarını belirtti.

Fındığın bölge için bir kültür ve yaşam tarzı olduğuna işaret eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda emeğin ürüne dönüşmüş şekli. Bu bakımdan bizim için çok anlamlı. Biz bunu 'bahçeden soframıza' diye ifade ediyoruz. Doğal ve gıda değeri son derece üstün bir kaynak. Aynı zamanda da çikolatanın çok önemli bir girdisi. Ama fındık bizim için bunların hepsinden daha fazla bir anlam ifade ediyor. O anlamı da aynı zamanda müzeyle, tarihi boyutuyla ve geçmişte kişilerin değerli katkılarını da ona yansıtarak anlamlı bir müze yapmış olduk. Hepsini bir arada tutan önemli bir değerler zinciri o."

Güler, müzenin tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdikleri bilgisini paylaşarak, "Gelen turist sayısı giderek arttığı için hem yerli hem yabancı turist açısından bu rakamı çok yakında katlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındığın Yolculuğu: Kahraman Sağra Fındık Müzesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:28:57. #7.11#
SON DAKİKA: Fındığın Yolculuğu: Kahraman Sağra Fındık Müzesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.