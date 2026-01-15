Fındığın Yolculuğu: Kahraman Sağra Fındık Müzesi

Ordu'daki Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni ziyaret edenler, fındığın bahçeden sofraya zorlu yolculuğunu çeşitli materyallerle görme imkanı buluyor.

Altınordu ilçesindeki üç katlı tarihi Kahraman Sağra Konağı, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edildi.

19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen konak, Ordu Büyükşehir Belediyesine fındık müzesi olarak kullanılmak üzere tahsis edildi.

Altınordu'ya bağlı Selimiye Mahallesi'nde 2020'de ziyarete açılan Kahraman Sağra Fındık Müzesi'nde sergilenen görseller ve malzemelerle, fındığın tarihçesi, bahçeden toplanması, harmanda ayıklanması ve kurutulması, işlenmesi ve kullanımı, kent ve bölge ekonomisine katkıları ile Ordu kent hafızasında ve kültüründe bıraktığı izler anlatılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, Ordu'nun dünyada en fazla fındık üreten bir kent olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bu özelliğe uygun bir müze yapmak istediklerini belirten Güler, 2020'de açtıkları müzenin çok büyük ilgi gördüğünü ve yaklaşık 60 bin kişiyi burada ağırladıklarını dile getirdi.

"Hem sektöre hem kültürümüze katkısı olsun istedik"

Güler, fındıkla ilgili ilk ve tek müze olduğuna işaret ederek, "Kahraman Sağra bizim için çok önemli bir figür. Fındığa önemli hizmetleri olan, sanayisini kuran bir kişi. Dolayısıyla biz bu özellikleri içinde barındıran Ordu Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni açarak, hem sektöre hem kültürümüze hem ticaret dünyamıza hem de sanayiye bir katkısı olsun dedik." ifadelerini kullandı.

Müzeyi ziyaret eden herkesin ilgiyle gezdiğini ifade eden Güler, buradan aldıkları güçle çikolata üretimine ağırlık verdiklerini, aktif karbon fabrikası kurduklarını ve yeni ürünlere katma değer katarak birçok alana önemli katkılarda bulunduklarını belirtti.

Fındığın bölge için bir kültür ve yaşam tarzı olduğuna işaret eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda emeğin ürüne dönüşmüş şekli. Bu bakımdan bizim için çok anlamlı. Biz bunu 'bahçeden soframıza' diye ifade ediyoruz. Doğal ve gıda değeri son derece üstün bir kaynak. Aynı zamanda da çikolatanın çok önemli bir girdisi. Ama fındık bizim için bunların hepsinden daha fazla bir anlam ifade ediyor. O anlamı da aynı zamanda müzeyle, tarihi boyutuyla ve geçmişte kişilerin değerli katkılarını da ona yansıtarak anlamlı bir müze yapmış olduk. Hepsini bir arada tutan önemli bir değerler zinciri o."

Güler, müzenin tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdikleri bilgisini paylaşarak, "Gelen turist sayısı giderek arttığı için hem yerli hem yabancı turist açısından bu rakamı çok yakında katlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.