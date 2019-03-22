Son Dakika Haberleri: Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesi Başladı

Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesi Başladı

1 saat önce

Fındık üreticilerinin, Alan Bazlı Gelir Desteği ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.

Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesi Başladı, System.String[]
Fındık üreticilerinin, Alan Bazlı Gelir Desteği ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerinin bu akşam itibariyle üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Üreticilerin, TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödeme yapıldığını ve bu ödemelerin üç grup halinde gerçekleştiğini anlatan Soydan, "Türkiye genelinde 408 bin üreticiye 850 milyon lira alan bazlı gelir desteği ödeniyor. İlimizde de 122 bin çiftçiye 283 milyon alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılıyor." dedi.

Bu ödemelerin fındık üreticileri için önemli bir ekonomik destekleme olduğunu vurgulayan Soydan, "Üreticilerimiz tam bahçeye girdiği dönem. Şu anda bakım, gübre zamanları olmasından dolayı da hem ekonomik hem de bahçe bakımı açısından çok önemli. Bundan dolayı da devletimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Soydan, fındık üreticilerine yönelik 10 yıldır Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesi yapıldığını sözlerine ekledi.

Ordu'daki banka şubeleri önüne gelen üreticiler, destek ödemesi için sıra oluşturdu. Fındık üreticileri, desteklemeden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Türkiye, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ekonomi
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