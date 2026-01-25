Fırtına ve Tipiyle Zorluk Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Fırtına ve Tipiyle Zorluk Yaşadı

Fırtına ve Tipiyle Zorluk Yaşadı
25.01.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niksar'dan hayvanlara yem bırakmaya giden Sinan Özdemir, yoğun kar nedeniyle zor durumda kaldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hayvanlara yem bırakmak için Ordu Perşembe Yaylası'na çıkan bir vatndaş, yoğun tipi ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Aracını yolda bırakmak zorunda kalan vatandaş, donma tehlikesi geçirerek güçlükle en yakın köye ulaştı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan hayvansever Sinan Özdemir, doğadaki hayvanlara yem bırakmak amacıyla Ordu'nun Perşembe Yaylası'na çıktı. Ancak bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen Özdemir, aracını yolda bırakmak zorunda kaldı. Fırtına ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren Özdemir, büyük bir çaba sarf ederek en yakın köye ulaşmayı başardı. Son anda kurtulan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sinan Özdemir'in, zorlu hava şartlarına rağmen yaban hayvanlarının aç kalmaması için yola çıktığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Sinan Özdemir, Hava Durumu, Kurtarma, 3. Sayfa, Fırtına, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına ve Tipiyle Zorluk Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil

17:31
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk’ı Türkiye’ye getiriyor
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor
16:39
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 17:50:07. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına ve Tipiyle Zorluk Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.