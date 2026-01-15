FİSKOBİRLİK'te Borç Alarmı!

(GİRESUN) - CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, FİSKOBİRLİK'in ağır bir borç sarmalına sürüklendiğini belirterek, AK Parti Sakarya Milletvekili ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ı görevi bırakmaya çağırdı. Şenyürek, "Açıklanan kar üretimden değil, üreticinin yıllar içinde edindiği taşınmazların satışından geliyor. Bu bir başarı değil, iflasın ertelenmesidir" dedi.

Şenyürek, FİSKOBİRLİK'in hafta sonu toplanacak Olağan Mali Genel Kurulu öncesinde yaptığı açıklamada, birlik yönetiminin hazırladığı 2024–2025 Faaliyet Raporu ile bağımsız denetçi raporlarının, kurumun gerçek mali tablosunu bütün açıklığıyla ortaya koyduğunu belirtti.

FİSKOBİRLİK'in borç yükünün "alarm verdiğini" ifade eden Şenyürek, kısa vadeli banka borçlarının bir yıl içinde 623 milyon liradan 1 milyar 154 milyon liraya yükseldiğine, bir yıldan uzun vadeli kredi yükünün ise yüzde 81 artarak 457 milyon liraya ulaştığına dikkati çekti. Bankalara borcun toplamda 1,6 milyar lirayı aştığını vurgulayan Şenyürek, "Faaliyet raporunda bu borcun hangi planla, nasıl ödeneceğine dair tek bir somut yol haritası yok. Yıllardır olduğu gibi yine tek çıkış yolu olarak gayrimenkul satışı işaret ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Sadece faize 835 milyon lira ödendi"

Şenyürek, finansman giderlerinin FİSKOBİRLİK'in mali yapısını çökerttiğini belirterek, 2024–2025 iş yılında banka faizleri için 835 milyon lira ödendiğini, bu tutarın tasarı bütçede öngörülen rakamın yüzde 39 üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Faiz yükünün operasyonel faaliyetlerle karşılanabilmesi için FİSKOBİRLİK'in yaklaşık 8,4 milyar liralık satış hacmine ulaşması gerektiğini kaydeden Şenyürek, "Oysa gerçekleşen satış 2,3 milyar liranın bile altında. Bu tablo, kurumun üretimle değil, borçla ve yeni borçla ayakta kaldığını gösteriyor" dedi.

Faaliyet raporunda açıklanan 13,7 milyon liralık karın üretimden kaynaklanmadığını dile getiren Şenyürek, "Ortak içi ve ortak dışı operasyonel faaliyetler zarar ediyor; kar gibi görünen rakam arsa ve gayrimenkul satışlarından elde edilen olağan dışı gelirlerden oluşuyor" diye konuştu.

Özellikle Entegre Tesis önündeki arsa satışının mali tabloları geçici olarak rahatlattığını belirten Şenyürek, bu yöntemin kurumu uzun vadede daha kırılgan ve sürdürülemez bir yapıya sürüklediğini ifade etti.

"2,4 milyar liralık ipotek var"

Bağımsız denetçi raporuna da dikkati çeken Şenyürek, banka borçlarına karşılık FİSKOBİRLİK'in taşınmazları üzerinde 2 milyar 422 milyon lira tutarında ipotek bulunduğunu belirterek, "Bu tablo, kurum varlıklarının fiilen bankalara rehinli olduğunu gösteriyor" dedi.

Şenyürek, FİSKOBİRLİK'e bağlı EFİT AŞ üzerinden "Belkos" markasıyla bilinen Şükreden Gıda ile kurulan özel markalı üretim ilişkisine dair kamuoyuna yansıyan konkordato iddialarına da değinerek, FİSKOBİRLİK yönetimini kamuoyu önünde açıklama yapmaya çağırdı.

"FİSKOBİRLİK binlerce üreticinin alın terini yöneten, kamusal sorumluluğu yüksek bir kurumdur" diyen Şenyürek, konkordato sürecinin kurum açısından zarar doğurup doğurmadığının ya da doğurma riski bulunup bulunmadığının şeffaf biçimde açıklanması gerektiğini vurguladı.

Bulancak Organize Sanayi Bölgesi'nde 17 milyon dolarlık yatırım yapılacağı yönündeki haberlere de değinen Şenyürek, faaliyet raporunda ve 2025–2026 tasarı bütçesinde "yapılmakta olan yatırımlar" kaleminin sıfır göründüğünü belirtti. Şenyürek, "Ortada yatırım söylemi var ama bütçede karşılığı yok. Bu çelişki, Entegre Tesis arazisinin satışına yönelik kamuoyu direncini azaltmaya dönük bir algı çalışması yapıldığı şüphesini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 10 meselesi hukuki zeminde aydınlatılmalıdır"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in gündeme taşıdığı iddialara da değinen Şenyürek, AK Parti Sakarya Milletvekili ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın "maaş almıyorum" beyanıyla çeliştiğini belirttiği 6 milyon 505 bin liralık huzur hakkı ödemesine dikkati çekti. Şenyürek, "Kamuoyu önünde 'maaş almıyorum' deniliyor ama faaliyet raporu başka bir tablo gösteriyor; bu çelişki mutlaka açıklanmalıdır" dedi. Adıgüzel'in kamuoyuna yansıyan "Yüzde 10 Lütfi" iddiasını da hatırlatan Şenyürek, "Bu iddialar doğruysa mesele kötü yönetimin çok ötesindedir; yanlışsa da bunun yolu susmak değil, açık, şeffaf ve hukuki zeminde kamuoyunu aydınlatmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Üreticiyle bağ kopmuş durumda"

Şenyürek, FİSKOBİRLİK'in üreticiyle bağının ciddi biçimde zayıfladığını ifade ederek, 88 bin kayıtlı ortağa rağmen fındık teslim eden ortak sayısının 5 bin 768 olduğunu, 2024 yılında Türkiye genelinde 650 bin ton olarak açıklanan rekolteye karşın FİSKOBİRLİK'in alımının 11 bin 627 tonla binde 17 seviyesinde kaldığını söyledi.

Şenyürek, hafta sonu yapılacak Olağan Mali Genel Kurul öncesinde FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ı görevi bırakmaya davet ettiklerini belirterek, "FİSKOBİRLİK kimsenin kişisel mülkü değildir. Bu kurum yüzbinlerce üreticinin emeğidir. CHP olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.