Ekonomi

Fıstık İthalatına Sert Tepki

02.02.2026 23:15
Fıstık üreticileri ithalata karşı çıkarak, kaliteli Türk fıstığının piyasada yok olduğunu belirtti.

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, fıstıkta ithalata tepki göstererek, "Dünyanın en kaliteli fıstığı Şanlıurfa ve civarında üretiliyor ama kalitesiz ürünler Türkiye'de cirit atıyor" dedi.

Akbaş, fıstık fiyatlarındaki dalgalanmaların üreticileri zor durumda bıraktığını belirterek, zirai don ve kuraklıkla mücadele eden çiftçilerin düşük fiyatla mağdur edildiğini aktardı. Fıstık fiyatlarının 2024 yılında dip yaptığını ve 350 lira olan kuru kabuklu fıstığın hasatla 170-180 liraya düştüğünü anlatan Akbaş, "Bazı çiftçiler elindeki malı ucuza satarak masrafını ancak kurtardı. 2025'in üçüncü ayıyla birlikte düzelme oldu ve üretici elindekilerini iyi fiyata satmaya çalıştı" dedi.

Bu kez ithalatın devreye girdiğini dile getiren Akbaş, şunları söyledi:

"Fıstık satılamaz duruma geldi ve çiftinin elinde kaldı. Traktörünü, ekipmanını yenileyemez duruma geldi. Geçen yıl fıstık 300 liradan başlayıp 3'üncü aya kadar 650 liraya kadar çıkmıştı. Arkasından ithalat başladı. Şimdi piyasada yaprak kıpırdamıyor. Ürün satılmıyor. Dünyanın en kaliteli fıstığı Şanlıurfa ve civarında üretiliyor ama kalitesiz ürünler Türkiye'de cirit atıyor. Şu anda tüketimin yüzde 35'ini ithal ürünler aldı."

Akbaş, ürün dışardan geliyor diye ürünün ucuzlamadığını belirterek, "Tüketici yine pahalı yiyor. Piyasada şu anda Şanlıurfa fıstığı yok denecek kadar az ama ithal ürün çok. Kaliteli ürün depolarda, ithal ürün tezgahlarda" dedi.

İthalatın durdurulması çağrısında bulunan Akbaş, "Tamam kapı açıldı yükseliş frenlendi. Artık ithalat kapısı kapatılmalı. Çiftçi elindeki ürününü satsın ki ekim yapsın, makine, ekipman, ilaç, gübre alsın" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

SON DAKİKA: Fıstık İthalatına Sert Tepki
