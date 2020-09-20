Son dakika haberleri | Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (6) - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (6)

Son dakika gelişmesine göre YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ayvalık'taki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Son dakika haberleri | Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (6), System.String[]

YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ayvalık'taki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ayvalık'taki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi için büyük çaba sarf edilmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam etmektedir."Haber: ANKARA,


Orman Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 06:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (6) - Son Dakika

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