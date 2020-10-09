Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist, 5 işçinin şehit olduğu saldırıların faillerinden çıktı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden 'Baran Kıçi' kod adlı Ahmet Çağdavul olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nca dün müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Cudi Cephesi Derebaşı- Kösreli Takım sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Baran Kıçi' kod adlı Ahmet Çağdavul olduğu tespit edildi. Teröristin; 28 Mayıs 2020 tarihinde Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 işçinin şehit edilmesi,17 Haziran 2020 tarihinde Silopi ilçesi Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 işçinin EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi eylemlerinin failleri arasında olduğu belirlendi" denildi.