Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Ankara'da müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Serbest kalan Müslüme'nin annesine ilk bu soru soruldu: Dede neden tutuklandı?

Devlet sanatçısı Şefika Kutluer, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ile başkent Ankara'da 12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında konser verdi.

Usta flüt sanatçısı Kutluer, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Mavi Salon'da "Shakespeare ve Müzik" temasıyla 12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali çerçevesinde konser verdi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı konserde Kutluer, Avrupa Barok Topluluğu (European Baroque Ensemble) eşliğinde İngiliz klasiklerini icra etti.

Konserde, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott da İngiliz şair ve yazar Shakespeare'in, "12. Gece" eserinin açılış dizeleri başta olmak üzere çeşitli sonelerini seslendirdi.

Sone, 2 dörtlük ve 2 üçlük halinde 14 dizeden nazım şekli olarak adlandırılıyor.

Festival kapsamında, 26 Kasım'da Avrupa Barok Sanatçıları (European Baroque Players) eşliğinde Antalya'da müzikseverlerle bir araya gelecek olan Kutluer, 27 Kasım'da ise Ankara'da pop dünyasının klasikleri, "Beatles" ve "Elvis Presley"in unutulmaz parçalarının barok tarzda klasik müziğe uyarlanmış halini müzikseverlere sunacak.

Festival, Kutluer'in 1 Aralık'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde "Anadolu Uygarlıklarından İzler projesi" kapsamında Avrupa Barok Topluluğu eşliğinde sahne alacağı konserle sona erecek.