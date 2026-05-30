Foça'da Taşkın Riskine Karşı Önlem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Foça'da Taşkın Riskine Karşı Önlem

30.05.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU'nun çalışmaları, tarihi köprüyü koruyarak taşkın riskini azalttı. Yeni önlemler alınıyor.

(İZMİR) - İZSU'nun Yeni Foça Şavklı Deresi'nde tarihi köprüyü koruyarak tamamladığı dere genişletme ve alternatif menfez çalışmaları, son yağışlarda taşkın riskini önledi. Şimdi ise dere boyunca duvar, korkuluk ve altyapı yenilemelerini kapsayan yeni etapla bölgede kalıcı taşkın önlemleri alınırken tarihi doku da korunuyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, dere yataklarında yürüttüğü çalışmalarla taşkın ve sel riskine karşı önlem almaya devam ediyor. Yeni Foça'daki Şavklı Deresi'nde tarihi köprüyü koruyarak tamamlanan dere genişletme ve alternatif menfez çalışmaları, son yağışlarda taşkını önledi. Yeni etapta ise dere duvarları, korkuluklar ve altyapı unsurları yenilenerek bölgenin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Tarihi köprünün üst bölümünde taşkın sonrası zarar gören dere duvarları, korkuluklar ve altyapı unsurları onarılıyor. Yaklaşık 8 milyon 631 bin liralık yatırım kapsamında 865 metreküp ocak taşıyla kagir imalat yapılırken, 13 bin kilogram demir borudan korkuluk üretiliyor. Bölgede kazı, dolgu ve betonarme çalışmaları da sürüyor.

HAZİRANIN İLK HAFTASI TAMAMLANACAK

Çalışmaların özellikle tarihi taş köprünün üst kesimlerinde yoğunlaştığını belirten ekipler, dere boyunca yıkılan ve zarar gören duvarların onarıldığını, dere yatağının daha dayanıklı hale getirildiğini ifade etti. Haziran ayının ilk haftasında tamamlanması planlanan çalışmalarla birlikte Şavklı Deresi'nde hem güvenliğin artırılması hem de taşkının ardından oluşan hasarın giderilmesi amaçlanıyor.

TARİHİ DOKU KORUNUYOR

Projede en önemli başlıklardan birini tarihi yapının korunması oluşturuyor. Şavklı Deresi'nin denize ulaştığı noktadaki tarihi taş köprü çevresindeki uygulamalar, mevcut yapıya zarar verilmeden gerçekleştiriliyor. Böylece Yeni Foça'nın tarihi kimliği korunurken, yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek taşkın riskine karşı da kalıcı önlem alınmış oluyor.

İZSU'NUN ÇALIŞMASI TAŞKINI ÖNLEDİ

Geçtiğimiz yıl etkili olan sağanak yağışlarda Şavklı Deresi taşmış, dere yatağına sürüklenen ağaç parçaları ve tomruklar birikmişti. Dere çıkışındaki tarihi taş köprünün bulunduğu dar kesit nedeniyle su denize ulaşamayınca çok sayıda ev ve iş yerini su basmış, bölgede ciddi hasar oluşmuştu. Bunun üzerine harekete geçen İZSU ekipleri, Anıtlar Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda tarihi köprünün hemen yanına derivasyon kanalı inşa ederek dere kapasitesini yaklaşık iki buçuk kat artırdı. Sonraki yağışlarda Foça'ya kısa sürede metrekareye 138,6 kilogram yağış düşmesine rağmen Yeni Foça Deresi'nde taşkın yaşanmadı. Böylece tarihi köprü korunurken, yeni kanal sayesinde bölgedeki taşkın riski önemli ölçüde azaltılmış oldu.

Kaynak: ANKA

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça'da Taşkın Riskine Karşı Önlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

17:47
Dünyada sadece Türkiye’de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
16:58
42 ili birbirine bağlayacak proje Yarısına yakını bitti
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 17:48:52. #7.13#
SON DAKİKA: Foça'da Taşkın Riskine Karşı Önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.