Fon soruşturmasında 7 kişi daha tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
8 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklama talebiyle, 9 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DAHA ÖNCE 7 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANMIŞTI
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan'ın bu sabah tutuklanmasına karar verilmişti.
Diğer 19 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Kaynak: DHA/ AA
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