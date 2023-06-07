RTÜK, seçim yayınları sebebiyle 4 kanala ceza yağdırdı - Son Dakika
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RTÜK, seçim yayınları sebebiyle 4 kanala ceza yağdırdı

07.06.2023 16:19

Radyo Televizyon Üst Kurulu, seçim yayınları nedeniyle FOX TV'ye program konuğu Çiğdem Toker'in yayında kullandığı ifadeler, Halk TV'ye ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sözleri nedeniyle ceza kesti. Ayrıca Tele 1 ve Flash Haber'e de para cezası verildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantısında, ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkin izleme raporlarını görüştü.

"DEMOKRASİ SADECE SANDIKTAN İBARET DEĞİLDİR"

FOX TV'ye, seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker'in "...aslında şu an bir hukuk devletinin normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim taşımıyor yani. Dolayısıyla dediğim gibi serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Bence bu bağlamda, biraz da aslında şunu demek istiyorum demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir." sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

ÖZDAĞ'IN SÖZLERİ İÇİN DE CEZA VERİLDİ

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "...ama seçimin sonucuna politik olarak saygım yok, olmayacak da. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı." sözlerinden dolayı Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verildi.

TELE 1 VE FLASH TV'YE DE CEZA UYGULANDI

Üst Kurul, Tele 1'deki "18 Dakika" programında Merdan Yanardağ'ın oy pusulaları hakkındaki iddiaları nedeniyle kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı. Kanaldaki başka bir seçim yayınında Yanardağ'ın "Şimdi ben bu sonuçların meşruiyetinin son derece tartışmalı olduğunu düşünüyorum." sözleri ve usulsüz tele-alışveriş yayınlarından dolayı da müeyyide kararı alındı.

RTÜK, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Sinan Oğan'a ilişkin sözleri nedeniyle idari para cezası verdiği Flash Haber'e, yurt dışında yaşayan ve hakkında yakalama kararı bulunan Erk Acarer'in yayın konuğu yapılması ve Acarer'in iddiaları dolayısıyla da ceza uyguladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Murat Adıyaman: Rütük seninle gurur duyuyoruz böyle kanal olmaz hepsini kapat gitsin Cevap Yaz 85 44 Yayından Kaldır
  • Sedat Dogan: Yandaşlar yine yok Cevap Yaz 46 27 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Rtük ün bu yönetimi bu gün olmasa yarın muhakkak yargılanmali,kanallara kasıtli kesilen para cezaları kendilerinden tahsil edilip mallarına el koymalıdır. Cevap Yaz 93 140 Yayından Kaldır
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Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Çiğdem Toker, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK, seçim yayınları sebebiyle 4 kanala ceza yağdırdı - Son Dakika


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