FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı

Selçuk Tepeli, çiftçilerin sorunlarını dile getiren haberin ardından sinirlerine hakim olamadı. Haberin yayınlanmasının ardından "Geç abi geç" diyerek yönetmene seslenen Selçuk Tepeli elindeki kalemi, ardından da bardağı fırlattı.

"SELÇUK TEPELİ KAPININ ÖNÜNE KOYULMUŞ"

Selçuk Tepeli'nin bu anları sonrasında AK Parti'den iki kez milletvekili adayı olan Cihan Saraç, sosyal medya hesabından bir iddia ortaya attı. Saraç, "FOX TV'nin bardak fırlatan artist sunucusu Selçuk Tepeli kapının önüne koyulmuş. Doğrusu buydu" şeklinde mesaj yazdı.

KANAL YÖNETİCİLERİ İDDİAYI YALANLADI

Bu paylaşım gözler FOX TV'ye çevrildi. Selçuk Tepeli'nin kovulduğu yönündeki iddiaları yalanlayan kanalın üst düzey yöneticileri iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AK PARTİLİ İSİMDEN RTÜK'E ÇAĞRI

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de RTÜK'e çağrı yaparak "İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK'ün, FOX TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz" ifadesini kullandı.