Fransa'da Gensoru Önergeleri Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa'da Gensoru Önergeleri Reddedildi

14.01.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Meclis, muhalefetin sunduğu 2 gensoru önergesini oy çokluğuyla reddetti.

Fransa'da Ulusal Meclis, muhalefet partilerinin Başbakan Sebastien Lecornu'nun hükümetine karşı sunduğu 2 gensoru önergesini reddetti.

Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi ve Ulusal Birlik (RN) Partisinin hükümete karşı sunduğu gensoru önergeleri, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.

LFI'nin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesine 256 milletvekili, RN'nin sunduğu önergeye ise 142 milletvekili destek verdi.

Yeterli oy sayısı olan 288 oya ulaşamayan 2 gensoru önergesi, Ulusal Meclis tarafından reddedildi.

Sosyalist milletvekilleri gensoru önergelerini desteklemedi.

Başbakan Lecornu, burada yaptığı konuşmada, RN ve LFI partilerinin Meclis'teki müzakereleri yavaşlattığını, Fransa'nın hala bu yıl için bir bütçesi olmadığını belirtti.

Lecornu, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanma sürecindeki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin metnin zaman içinde değiştiğini ifade ederek, muhalefeti "iktidarın sırtından vurmakla" suçladı.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, hükümetin, AB-MERCOSUR anlaşması konusunda Brüksel'e boyun eğerek, Fransız halkının egemenliğine ihanet ettiğini savundu.

Panot, "Dışarıda, ülkemizi, AB Komisyonu ve ABD imparatorluğu karşısında küçük düşürüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Lecornu'nun hükümetin düşmesi halinde Ulusal Meclisi feshetme talimatı verdiğini hatırlatan Panot, "Cesaretiniz varsa Sayın Başbakan bunu yapın." dedi.

RN Milletvekili Helene Laporte, iktidarın Fransızların sesini duymayı inatla reddettiğini belirterek, AB-MERCOSUR anlaşması hakkında "Fransız tarımının (sektörünün) bu anlaşmanın en büyük kaybedeni olacağını biliyoruz." yorumunu yaptı.

Laporte, Macron'un anlaşma hakkında çelişkili açıklamaları olduğunu savundu.

Sosyalist Parti (PS) Milletvekili Dominique Potier, "Bölünmenin zamanı değil." diyerek, sosyalist grubun hükümete karşı sunulan önergeye destek vermeyeceğini ifade etti.

Lecornu, geçen hafta, hükümetinin düşmesi halinde erken genel seçim hazırlığı yapması için İçişleri Bakanı Laurent Nunez'e talimat vermişti.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Gensoru Önergeleri Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
5 yıllık köşe kapmaca sonuçlandı: Büyük kaçış Antalya’da bitti 5 yıllık köşe kapmaca sonuçlandı: Büyük kaçış Antalya'da bitti
Kar yağışı ülkeyi esir aldı Çok sayıda kentte eğitime kar arası Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Putin’in 5 yıl önceki Venezuela kehaneti: Canları ne isterse onu yapıyorlar Putin'in 5 yıl önceki Venezuela kehaneti: Canları ne isterse onu yapıyorlar
Buzda kayan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu Buzda kayan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız

21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 21:51:41. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Gensoru Önergeleri Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.