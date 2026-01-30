Fransa'da Hükümete Gensoru Önergeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa'da Hükümete Gensoru Önergeleri

30.01.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhalefet, 2026 bütçe tasarısını oylamadan geçiren hükümete karşı iki gensoru önergesi sundu.

Fransa'da muhalefet partileri, 2026 bütçe yasa tasarısını Meclis'te oylama olmadan geçirmek için anayasal yetkisini kullanan hükümete karşı 2 gensoru önergesi verdi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 2026 bütçe yasa tasarısını Ulusal Meclis'te oylama olmadan geçirmek için anayasal yetkisini kullandı.

Buna tepki olarak, muhalif sol partileri ve Ulusal Birlik (RN) partisi hükümete karşı Meclis'e 2 ayrı gensoru önergesi sundu.

RN Milletvekili Sebastien Chenu, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, gensoru önergesi hakkında, "Özellikle cumhuriyetçi ve sosyalist milletvekillerinin bu hükümeti cezalandırmak için son şansı olabilir." dedi.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru kabul edilirse hükümet düşecek

Gensoru önergelerinin Meclis'te 2 Şubat'ta görüşülmesi bekleniyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, Meclis'te çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Bütçe tartışması

Fransa'da son iki yıldır muhalefet ve iktidar kanadı arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, hükümet istikrarsızlığına yol açıyor.

Aylardır devam eden 2026 bütçe görüşmelerinde, hükümet ve muhalefet arasında uzlaşmaya varılamadı.

Lecornu, aylar önce yaptığı açıklamanın aksine bütçeyi Meclis'ten oylama yapmadan geçirmek için anayasal yetkisine başvuracağını 19 Ocak'ta açıklamış ve muhalefet buna tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Hükümete Gensoru Önergeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:17:02. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Hükümete Gensoru Önergeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.