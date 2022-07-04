Fransa'da kabinede değişikliğe gidildi - Son Dakika
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Fransa'da kabinede değişikliğe gidildi

04.07.2022 13:19
Fransa'da kabinede değişikliğe gidildi

Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un kabinesinde değişiklik yapıldı.

Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un kabinesinde değişiklik yapıldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabinede değişikliğe gidildi.

12 ve 19 Haziran'da düzenlenen genel seçimde milletvekili seçilemeyen Deniz İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Justine Benin, Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon ve Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Amelie de Montchalin'ın yerine yeni isimler atandı.

Buna göre, Deniz İşlerinden sorumlu Devlet Bakanlığına Herve Berville, Sağlık Bakanlığına Francois Braun, Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanlığına Angers Belediye Başkanı Christophe Bechu getirildi.

Kabinede kalarak görevi değiştirilen bakanlar

Hükümet Sözcüsü Olivia Gregoire'ın görevinde değişikliğe gidilerek KOBİ, Ticaret, Zanaat ve Turizm'den sorumlu bakan olarak görevine devam etmesine karar verildi.

Daha önce Parlamento İlişkilerinden sorumlu Bakan görevini üstlenen Olivier Veran, yeni hükümet sözcüsü oldu. Yeni Parlamento İlişkilerinden sorumlu bakan olarak Franck Riester atandı.

Kabinede görevinde değişikliğe gidilen bir diğer isim Clement Beaune ise Ulaştırmadan sorumlu bakan olarak atandı. Beaune daha önce Borne'un kabinesinde Avrupa Birliği (AB) İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev almıştı.

Sorumlulukları genişletilen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, artık İçişleri ve Denizaşırı Topraklar Bakanı olarak görevine devam edecek.

Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanlığına Damien Abad yerine Jean-Christophe Combe getirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk görev döneminde hükümette görev yapan Marlene Schiappa, Başbakanlık nezdinde Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabineye katıldı.

Borne, kabinesindeki çoğu isimle yola devam ediyor

Kabinede görevlerine devam isimler arasında, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Eğitim ve Gençlik Bakanı Pap Ndiaye, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı Stanislas Guerin, Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, Enerji Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Spor, Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Bakanı Amelie Oudea-Castera bulunuyor.

Macron'un da katılım göstereceği yeni kabinenin Bakanlar Kurulu yerel saatle 16.00'da toplanacak.

Öte yandan, Borne 6 Temmuz'da önce Ulusal Meclis, ardından Senato'da genel siyaset konuşması yapacak.

Meclis'te salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadının, meclise sunması beklenen Fransızların alım gücüne ilişkin yasa tasarısı için diğer siyasi güçlerle ortak yol bulup bulamayacağı merak ediliyor.

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Kaynak: AA

Elisabeth Borne, Hükümet, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da kabinede değişikliğe gidildi - Son Dakika

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