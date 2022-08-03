Fransa'da boğucu sıcaklar çadırlarda yaşayan evsiz aileleri tehlikeye atıyor

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Pantin'de, çoğunlukla çocuklu ailelerden oluşan, aralarında düzensiz göçmenlerin de olduğu evsizler, ülkedeki boğucu sıcak havada çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

Mali, Fildişi Sahili, Gine gibi Sahra Altı Afrika ülkelerden gelen yaklaşık 150-200 evsizin büyük bölümünü düzensiz göçmenler, sığınma talebinde bulunanlar, ülkede ikamet izni olan çocuklu anneler ya da aileler oluşturuyor.

Çoğunlukla küçük yaşta çocukların olduğu bir kamp haline gelen şehirdeki küçük alanda, onlarca hamile kadın ve en küçüğü 3 haftalık olmak üzere bebekler de bulunuyor.

Polisler, kampı gözlemek amacıyla her gün devriye geziyor.

Zor koşullarda hayat mücadelesi

Çocuk kıyafetlerinin, kuruması için çitlere asıldığı kampta sadece 4 seyyar tuvalet var, duş alınabilecek bir yer ise bulunmuyor.

Duş almak veya kıyafetlerini yıkamak isteyenler, sivil toplum kuruluşlarının önerdiği, yaklaşık 30 dakika mesafedeki kurumlara giderek bu ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kamptaki evsizler, STK'lerin getirdiği gıda ve hijyen malzemelerini kullanıyor.

AA muhabirinin mikrofon uzattığı evsiz anneler, boğucu sıcaklarda çadırlardaki yaşam mücadelelerini anlattı.

Paris'in civarında zorunlu göçer konar hayatı yaşayan "evsizler"

Fransa'ya 2018'de gelen Fildişi Sahilli Fatou Traore, ülkede ikamet izni olmasına rağmen yaklaşık 3 ay önce geldiği Paris'te barınacak yer bulamıyor.

Traore, öncesinde Pantin'de birkaç adım ötedeki parkta çadırlarda kaldıklarını, cumartesiden bu yana da şehrin Porte de Pantin'e yakın alana taşındıklarını söyledi.

Çocuklarından ikisi Fildişi Sahili'nde kalan Traore, Fransa'da doğan biri 4 yaşında, öteki 10 aylık iki çocuğu ve eşiyle çadırda yaşıyor.

Barınma ve eğitim, evsiz ailelerin başat öncellikleri

Traore, eylülde kızının okulunun açılacağını belirterek, "Evimizin olmaması, eğitimi zorlaştırıyor." dedi.

Boğucu sıcak ve tozun, kamptaki küçük yaştaki çocukları ağır etkilediğini aktaran Traore, bu kampa geçeli 3-4 gün olduğunu, kamptaki tüm çocukların hastalandığını anlattı.

Traore, çalışmak istediğini ancak mevcut durumda evi olmadan bunu yapamayacağını vurgulayarak, kamptaki evsizlerin başat sorunlarının barınma ve çocukların eğitimi olduğunu kaydetti.

"Bebeklerin süt ve mamalarını muhafaza edecek yerleri yok"

Gineli Kadiatou Diakhaby, 2019'da geldiği Fransa'da, Angers kentinde yaptığı iltica talebinin reddedildiğini söyledi.

Daha sonra Paris'e gelen ve 2 aylık çocuğuyla ailecek sokakta çadırda kalan Diakhaby, havaların çok sıcak olduğunu ve bebekleri, günün belirli saatine kadar çadıra koyamadıklarını anlattı.

Diakhaby, "Bebeklerle burada yaşamak kolay değil." diyerek, bebeklerin süt ve mamalarını muhafaza edecek yerlerinin olmadığını, sıcak havanın bu durumu daha da zorlaştırdığını kaydetti.

Diakhaby, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların göz ve burunlarına toz giriyor, çocuklar ve anneleri de hasta oluyor. Sadece barınma istiyoruz çünkü çok yorgunuz. Burada hamile kadınlar, bebekler, okula gitmesi gereken çocuklar var. Annelerinin barınacak yeri yok. Çocuğunu okula nasıl kaydettirebilsin?"