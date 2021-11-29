Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı "Kral Midas" ve "Frig şapkalı" bebekler tanıtacak - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı "Kral Midas" ve "Frig şapkalı" bebekler tanıtacak

29.11.2021 11:47

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan kooperatifte üretilen "Kral Midas" ve "Frig şapkalı" bebekler Frigya'nın tanıtımında kullanılacak.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan kooperatifte üretilen "Kral Midas" ve "Frig şapkalı" bebekler Frigya'nın tanıtımında kullanılacak.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla başlatılan Kadın Kültür Evleri Projesi kapsamında kurulan Sultandağı Kadın Kültür Evi'nde ev kadınları Kral Midas ve Frig şapkalı bebek ile ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, AA muhabirine, Vali Çiçek'in önderliğinde bütün ilçelere kadın kooperatifleri kurulduğunu söyledi.

Sultandağı Kadın Kooperatifinde 15 çeşit bebek ürettiklerini anlatan Demirbilek, Ayazini'de turizmle ilgili çalışmalarda bu bebekleri kullandıklarını söyledi.

Frigya'nın tanıtımı için Kral Midas ve Frig şapkalı bebekleri ön plana çıkardıklarını vurgulayan Demirbilek, şöyle konuştu:

"Hem bebek çeşidini artırmak hem de Ayazini'deki kültür turizmini desteklemek amacıyla yeni bir işe girdik. Kadınların ellerinde siparişler var. Onları çalışmaya devam ediyorlar. Daha da artıracağız çeşidi inşallah. Frigya bölgesi Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar olmak üzere bütün bölgeyi kapsıyor. Özellikle son zamanlarda Ayazini bölgede bir turizm destinasyonu anlamında çok büyük potansiyele sahip. Buraya 1,5 milyon civarında turist bekleniyor. Turizm potansiyelini desteklemek için Kral Midas ve Frig şapkalı bebeği bu bölgede tanıtmak istiyoruz. Hem kadınlar kazanacak hem Afyonkarahisar kazanacak."

Kursiyerlerden Gülşah Dinç (34), kooperatif kurulduğundan bu yana 15 çeşit bebek yaptıklarını ifade etti.

Son günlerde de Kral Midas ve Frig şapkalı bebeği üretmeye çalıştıklarını anımsatan Dinç, "Bunların giyim tarzlarından dikimlerine kadar her çeşitlerini araştırarak çalışmalarını yürüttük. Şu anda satışlarımız çok güzel." dedi.

Kursiyerlerden Servet Günyüzlü (49) de bebeklerin yapımının zor olmadığını kaydetti. Günyüzlü, "Bu çalışmadan kadınlar da kazanıyor. Satışlar çok güzel. Daha da güzel olacak inşallah." dedi.

AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı Kral Midas ve Frig şapkalı bebekler tanıtacak
AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı Kral Midas ve Frig şapkalı bebekler tanıtacak
AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı Kral Midas ve Frig şapkalı bebekler tanıtacak
AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı Kral Midas ve Frig şapkalı bebekler tanıtacak
AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı Kral Midas ve Frig şapkalı bebekler tanıtacak
AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı Kral Midas ve Frig şapkalı bebekler tanıtacak
AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı Kral Midas ve Frig şapkalı bebekler tanıtacak
AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı Kral Midas ve Frig şapkalı bebekler tanıtacak
AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı Kral Midas ve Frig şapkalı bebekler tanıtacak

Murat Demirbilek, Gökmen Çiçek, Karahisar, Midas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı 'Kral Midas' ve 'Frig şapkalı' bebekler tanıtacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sol partilerin üçüncü ittifak görüşmelerinde kriz! HDP'ye resti çektiler 13:09 Sol partilerin üçüncü ittifak görüşmelerinde kriz! HDP'ye resti çektiler Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu 13:03 Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor 12:29 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı 12:01 Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! 11:54 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü 10:37 Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!

Son Dakika Haberleri
13:02 Türkeş ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi topa tuttu
12:56 Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:12 Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı         
13:10
Lille'in hocası, Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ı golfçüye benzetti Lille'in hocası, Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ı golfçüye benzetti         
13:08
Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor         
12:56
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun         
10:40
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 13:18:56. #1.12#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı "Kral Midas" ve "Frig şapkalı" bebekler tanıtacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement