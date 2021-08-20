Sarı-Lacivertli forma ile ilk resmi maçına Helsinki karşısında çıkan Arda Güler, son dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanmak istedi ancak topun başındaki Jose Sosa, izin vermedi. İkili arasındaki bu olaydan sonra Sosa taraftarın tepkisini çekti. Arjantinli yıldız bir süre ıslıklandı, sosyal medyada eleştiriler aldı.
Maçtan sonra konuşan Güler, "Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmeyi çok istiyordum. Geçtim ama bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefere golümü atacağım" dedi.
Akşam'ın haberine göre; Sosa'nın ısrarlara rağmen neden frikiği Arda Güler'e bırakmadığı da ortaya çıktı. Liderlik vasfını üstlenmeyi görev edinmesiyle tanınan ve bu konuda Trabzonspor'daki döneminde de katı davranmasıyla bilinen Arjantinli yıldızın, Arda Güler'in hiyerarşiyi ve 'ağabeylik' kavramını hissetmesi, takıma da bunu göstermek için böyle bir tavır takındığı öğrenildi.
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında oynanan Giresunspor- Galatasaray maçında çıkan Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasına göndermede bulunmuş, Sosa'nın genç oyuncu Arda'yı öptüğü bir fotoğraf karesini paylaşmıştı. Bu göndermenin ardından Sosa'nın dün Arda'ya frikik jesti yapmaması dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı - Son Dakika Spor