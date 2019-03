Fuat Akdoğan'dan Ömer Günel'e Ağır Suçlamalar

Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, dördüncü mitinginde CHP adayı Ömer Günel'e ağır suçlamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, dördüncü mitingini sahil bandı üzerindeki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleştirdi. AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un da katıldığı mitinge Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Meydanda toplanan yaklaşık 5 bin kişiye konuşan Fuat Akdoğan, Kuşadası'nın 50 yıllık planlamasını yaptıklarını belirterek, hazırladıkları projeleri açıkladı. Büyükşehirin Kuşadası'na 5 yıl boyunca zulüm çektirdiğini ve hiçbir hizmet yapmadığını iddia eden Fuat Akdoğan, "Büyükşehir Kuşadası'ndan, Kuşadası halkından 5 yıldır para topluyor ama iş hizmet ve yatırıma sıra gelince bunun karşılığını vermiyor. Kuşadası en küçük yağmurda bile göle dönüyor. Kendisinden önce ihalesi yapılan, temeli atılan arıtma tesisini bile hala bitiremedi. Göstermelik açılış yaptılar ama hala kanalizasyon ve atıklar denize deşarj ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı 5 yıl önceki sözlerini tutmayıp, vaatlerini yerine getirmediği gibi, hala da halkı kandırmaya çalışıyor. Toplanan paraları kendi tanıtımı için harcıyor" dedi.



Konuşması yüzlerce Kuşadalının alkışlarıyla sık sık kesilen Akdoğan, rakibi CHP adayı Ömer Günel'e sert sözlerle yüklendi. Ömer Günel'in Kuşadası'nda yerel siyasetin seviyesini yerlere düşürdüğünü kaydeden Fuat Akdoğan, "Her gün her akşam tüm konuşmalarında yeni bir yalan, yeni bir iftira ortaya atıyor. Artık işi o kadar ileri götürdü ki rahmetli babama, eşime ve çocuklarıma dil uzatmaya başladı. Yazıklar olsun diyorum, yazıklar olsun. Bu siyasetin seviyesi bu mu? Bu da yetmedi son olarak meclis üyesi adaylarıma dil uzatıp, benim meclis üye adaylarım arasında mafya ve dolandırıcı olduğu yalanını söylüyor. Bunlar kim söylesin ben de bu kişileri kendisine göndereceğim, açıklasın. Ama sen yalancısın. Asıl mafya senin listende var. Ben bugüne kadar bu konulara hiç girmedim. Bak buradan söylüyorum, bizim belediye başkanımız Suyolcu evinin önünde katledildi. O cinayetin azmettiricilerinin uzantıları senin listende. Bu kadar seçimde para harcıyorsun, bunlar, bu paralar nereden geliyor, arkanda kimler var? Senin meclis aday listende terör sevici var, senin meclis aday listende yüz kızartıcı kasetleri ortada dolaşanlar var. Sen 15 Temmuz gecesi yaşanan kalkışmanın ardından üzerindeki tüm mal varlığını niye başkalarının üzerine devrettin. Sen bunların hesabını ver" diye konuştu. - AYDIN

