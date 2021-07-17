Futbol: Hazırlık maçı

Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı