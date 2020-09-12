Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek (Dk. 81 Darri), Ndao, Mevlüt Erdinç (Dk. 66 Lichaj), Vato Arveladze (Dk. 87 Chahechouhe), Sabo, Sobiech
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez (Dk. 81 Berk Yıldız), Ahmed Ildız (Dk. 70 Erkan Kaş), Acquah, Fofana (Dk. 70 Zuqui), Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut (Dk. 81 Topalli)
Goller: Dk. 3 Zukanovic, Dk. 56 Sobiech, Dk. 74 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 14 Mevlüt Erdinç, Dk. 32 Murat Sarıgül, Dk. 38 Sobiech, Dk. 77 Vato Arveladze (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Ahmet Ildız, Dk. 72 Hafez, Dk. 75 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
48. dakikada Adem Büyük'ün ceza saha içinde yerden pasında müsait durumdaki Fofana'nın şutunda, defansa çarpan top kornere çıktı.
56. dakikada Fatih Karagümrük 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in sağdan ortasında topa dokunan Sobiech, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.
72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek, Hafez'in müdahelesiyle yere düştü. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.
74. dakikada Sabo'nun kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 3-0.
Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:07 - Kaynak: AA
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