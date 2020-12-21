Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Fredy, Sam (Dk. 81 Hakan Özmert), Podolski (Dk. 81 Eren Albayrak), Amilton (Dk. 87 Gökdeniz Bayrakdar), Jahovic (Dk. 65 Orgill)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic (Dk. 68 İlhan Parlak), Attamah, Lennon, Fernandes (Dk. 46 Campanharo), Pedro Henrique, Alibec (Dk. 46 Kanga)

Goller: Dk. 37 Amilton, Dk. 40 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Sam, Dk. 37 Amilton, Dk. 90+4 Nuri Şahin, Dk. 90+5 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 86 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

65. dakikada Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon için VAR incelemesine başvuran hakem Ümit Öztürk, bu futbolcunun Veysel Sarı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golün geçerli olmadığına hükmetti.

70. dakikada bir kez daha Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon sonrası VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan hakem Ümit Öztürk, pozisyonu izledikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.