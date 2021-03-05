Bitlis 'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

TFF 1. Lig'de 25. haftanın açılış maçında İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme