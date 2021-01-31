Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Furkan Ürün
Menemenspor: Fatih Demirlek, Yusuf Talum, Rıdvan Koçak, Domgjonas, Emre Batuhan Adıgüzel, Mohamed (Dk. 46 Zenke), Tayfun Aydoğan (Dk 62 Bekir Can Sönmez), Adamu (Dk. 73 Okan Yılmaz), Şeref Özcan (Dk. 59 Mehmet Aytemiz), Tidjani (Dk. 46 Alaattin Hamza Ok), Akanbi
Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Sadi Karaduman, Hüsamettin Tut, Serginho (Dk. 75 Milinkovic), Mehmet Taş (Dk. 81 Kerem Kalafat), Erol Can Akdağ, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 62 Traore), Eren Tozlu (Dk. 46 Uzodimma), Balde (Dk. 81 Muhammed Ertürk)
Goller: Dk. 28 Eren Tozlu, Dk. 44 Sergen Piçinciol, Dk. 49 Balde, Dk. 66 Serginho (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 74 Zenke (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Domgjonas, Dk. 30 Tidjani, Dk. 33 Yusuf Talum, Dk. 46 Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Dk. 90+3 Hayrullah Bilazer (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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