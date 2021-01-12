Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

12.01.2021 21:55
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Özgür Yankaya, Serkan Ok, İsmail ŞencanYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Fofana, Umut BulutGalatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Serkan Ok, İsmail Şencan

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Fofana, Umut Bulut

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

3. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in ortasında kaleyi cepheden gören pozisyonda Emre Akbaba şutunu çekti. Kaleci Ertaç'dan dönen topu Chebake, kornere çeldi.

29. dakikada ortasahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Adem Büyük, sağ kanattaki Kubilay Kanatsızkuş'u gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Malatya ekibi, gole bir kez daha yaşandı. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Fofana'nın şutu, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

39. dakikada, Saracchi ile sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içine gönderilen topa Diagne dokundu ve Emre Akbaba'ya bıraktı. Kale sahasındaki müsait pozisyonda bulunan Emre'nin vuruşu, üstten farklı şekilde auta gitti.

İlk yarının kalan süresinde de gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Türkiye Kupası, Özgür Yankaya, Fatih Öztürk, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı: 2 çocuk hayatını kaybetti Sosyal medya fenomenlerine 'çekiliş' soruşturması! Para ve hapis cezası alabilirler İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İdam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor
Dijon, Beşiktaşlı Larin için 2,5 milyon euro önerdi Dijon, Beşiktaşlı Larin için 2,5 milyon euro önerdi         
22:00
Adana Demirspor'u uzatmada 2-1 yenen Sivasspor, çeyrek finale çıktı Adana Demirspor'u uzatmada 2-1 yenen Sivasspor, çeyrek finale çıktı         
21:35
Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti         
20:57
42 yaşındaki şahıs, başına poşet geçirilmiş halde kaldığı apartta ölü olarak bulundu 42 yaşındaki şahıs, başına poşet geçirilmiş halde kaldığı apartta ölü olarak bulundu         
19:59
WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı         
17:55
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak         
16:44
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü         
14:43
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 22:10:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei