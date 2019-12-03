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Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi
6 saat önce
Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:12 Kaynak: AA
Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin gollerini Berkan Mahmut Keskin (2) ve Onur Mengi attı. Ev sahibi Kırgızistan'nın gollerini Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov, Maksat Alimov (2) ve Yuldashbai Salimbaev kaydetti.
Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.
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