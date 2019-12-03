Son Dakika Haberleri: Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi
Son Dakika Spor Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi - Son Dakika Spor

Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi

6 saat önce

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.

Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi, System.String[]

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin gollerini Berkan Mahmut Keskin (2) ve Onur Mengi attı. Ev sahibi Kırgızistan'nın gollerini Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov, Maksat Alimov (2) ve Yuldashbai Salimbaev kaydetti.

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Kırgızistan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Mert'ten "Gel bizde oyna" diyen Avusturya Teknik Direktörü'ne yanıt: Kalbim ay-yıldız için atıyor Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:06:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]