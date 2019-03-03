Son Dakika Haberleri: G.saray Son Periyotta Yıkıldı

G.saray Son Periyotta Yıkıldı

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk eden Pınar Karşıyaka, parkeden 78-75 galip ayrıldı.

G.saray Son Periyotta Yıkıldı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk eden Pınar Karşıyaka, parkeden 78-75 galip ayrıldı.

---KÜNYE---

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Osman Sinan İşgüder xx, Halil Baldemir xx Pınar Karşıyaka: İlkan Karaman xx 7, Berk Uğurlu x 1, Sek Henry xxx 20, Assem Marei xxx 21, Birkan Batuk xx 17, Erving Walker xx 2, Christopher Evans xx 6, Akif Egemen Güven x 4, Tayfun Erülkü x Başantrenör: Dirk Bauermann Galatasaray Doğa Sigorta: Nigel Hayes xx 9, Tai Webster xx 18, Aaron Harrison xxx 24, Zach Auguste x, Göksenin Köksal xx 7, Jaka Klobucar x 3, Can Korkmaz x 4, Ege Arar xx 8, Ayberk Olmaz x 2 Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan 1. periyot: 20-21 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine) Devre: 41-46 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine) 3. periyot: 59-60 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

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