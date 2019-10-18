Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a kötü haber! Ömer Bayram Beşiktaş maçında yok...
Son Dakika Spor Galatasaray'a kötü haber! Ömer Bayram Beşiktaş maçında yok...

Galatasaray'a kötü haber! Ömer Bayram Beşiktaş maçında yok...

1 saat önce

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Sivasspor maçıyla birlikte Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attı.

Galatasaray'a kötü haber! Ömer Bayram Beşiktaş maçında yok..., System.String[]

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Sivasspor maçıyla birlikte Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attı. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulan oyuncu, Terim'in forma vermesiyle Sivasspor karşısında 4'üncü maçına çıktı. Maçın 22'nci dakikasında sol çapraz güzel bir şutla ağları havalandıran Andone, gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Andone, karşılaşmadaki ikinci golünü ise penaltıdan kaydetti.


ÖMER BAYRAM, BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK


Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, 78'inci dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ömer, ligin 9'uncu haftasında deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray, Ömer Bayram, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:12 
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