Galatasaray'a kötü haber! Ömer Bayram Beşiktaş maçında yok...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Sivasspor maçıyla birlikte Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attı. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulan oyuncu, Terim'in forma vermesiyle Sivasspor karşısında 4'üncü maçına çıktı. Maçın 22'nci dakikasında sol çapraz güzel bir şutla ağları havalandıran Andone, gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Andone, karşılaşmadaki ikinci golünü ise penaltıdan kaydetti.



ÖMER BAYRAM, BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK



Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, 78'inci dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ömer, ligin 9'uncu haftasında deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.