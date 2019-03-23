Galatasaray Başkanı Cengiz: "Mali Disiplini Sağladık"

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Genel Müdürlük Hayali 500 Bin Lirasına Mal Oldu

Galatasaray'ın Borcu 2 milyar 825 milyon TL

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti