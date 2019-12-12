Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama; "Ben buradayım!" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama; 'Ben buradayım!' - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama; "Ben buradayım!"

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray'da Younes Belhanda, maç sonunda geleceği hakkında konuştu.

Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama;

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray'da Younes Belhanda, maç sonunda geleceği hakkında konuştu.


"2 SENEDİR İYİ DEĞİLİZ"


İlk olarak maçı yorumlayan Belhanda, "Geçen sene olduğu gibi, ligde ve kupada ilerlemeye devam edeceğiz. Geçen sene şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla çalışmamız gerekiyor. 2 senedir Şampiyonlar Ligi'nde iyi değiliz, daha fazla çalışmamız gerekiyor." dedi.


"1.5 YILLIK KONTRATIM VAR"


Belhanda, "Transfer iddiaları hakkında ne söylersin?" sorusuna ise " Türkiye'deki gazeteciler dedikoduları çıkarıyor. 1.5 yıllık kontratım var ve hala buradayım." yanıtını verdi.


Younes Belhanda, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:56 
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