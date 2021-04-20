Galatasaray ile Trabzonspor 131. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Trabzonspor 131. randevuda

20.04.2021 09:54
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Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 131. kez rakip olacak.

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 131. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 130 maçta sarı-kırmızılıların 59-43 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 65 puan ile üçüncü sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 59 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

131. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 130 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 defa rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 170, Karadeniz ekibi ise 146 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

LİGDE 96. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 95 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 31 kez sahadan galip ayrıldı. 22 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 123, bordo-mavililer ise 109 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

METE KALKAVAN YÖNETECEK

Galatasaray ile Trabzonspor arasında mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan, Süper Lig'de 182 maç yönetti. Bu maçların 88'ini ev sahibi, 50'sini ise deplasman takımları kazandı. 44 maç ise berabere son erdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray ile Trabzonspor 131. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Trabzonspor 131. randevuda - Son Dakika Spor


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