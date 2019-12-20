Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan kayyum açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan kayyum açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan kayyum açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkan Yardıcısı Yusuf Günay, kulübe kayyum atanmasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan kayyum açıklaması Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkan Yardıcısı Yusuf Günay, kulübe kayyum atanmasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Yusuf Günay, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kulübe kayyum atanması için açılan bir davanın olduğunu aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Aslında göreve geldiğimizden beri her gün olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yeni bir dava açıldı. Bu davada medeni kanunun 75. maddesine göre Galatasaray'ı seçime götürmek üzere bir kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açılmış durumda. Ancak kayyum atanmasının şartları medeni kanunun 75. maddesi çerçevesinde oluşmuş değil. Çünkü şu an yönetim kurulu üyelerimizin almış olduğu tedbir kararları var. Bunlar yürürlüktedir. Böyle bir şey söz konusu değil. Ancak maalesef bazı arkadaşlarımız, bu konuda çaba sarfetmekten ve yönetimi meşgul etmekten vazgeçmiyorlar."

Yusuf Günay, önceki başkan Dursun Özbek'in alacaklarına karşı kulübün varlıklarına haciz koydurmasıyla ilgili olarak, "Şu an bazı hacizler nedeniyle Galatasaray yapılandırmayı tamamlayabilmiş değil. Aslında bankalarda yeterli derecede birikimimiz, paramız olmasına rağmen hacizler nedeniyle yapılandırmayı tamamlayamadığımız için bazı sorunlar yaşıyoruz. Ümit ediyorum çok fazla uzatmadan sonuçlanır ve yolumuza devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soruya, "Şu an bize intikal eden herhangi bir şey yok." ifadesini kullanan Yusuf Günay, devre arası transfer politikaları hakkında ise "Ligin son maçı oynanmadan bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. İlk yarı bittiğinde bunları gündeme alacağız ve değerlendireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Günay, Hollandalı futbolcuları Ryan Babel'in alacakları için FIFA'ya başvuruda bulunduğuna yönelik haberler konusunda da "Daha önce olmuştu. Gereği yapıldı. Yeni bir şey değil." diye konuştu.

"Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Yusuf Günay, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Kupanın son 16 turunda eşleştikleri Çaykur Rizespor ile ilk maçı deplasmanda oynayacaklarını dile getiren Günay, "Türkiye Kupası'nı 18 kez müzemize götürdük. Ümit ediyorum bu sezon da 19. kupayı müzemize götüreceğiz. Türkiye Kupası aslında çok heyecanlı ve zevkli maçlara da sahne oluyor. Motivasyonumuz tam. Turu geçeceğimize inanıyoruz. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı.

Türkiye Kupası, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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