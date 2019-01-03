Galatasaray, Rodrigues'i Kap'a Bildirdi
52 dakika önce
Galatasaray Kulübü, Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray
Kulübü, Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Garry Rodrigues
'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:21 Kaynak: İHA
Galatasaray, Garry Rodrigues İçin Al İttihad İle El Sıkıştı
Galatasaray, Garry Rodrigues'i KAP'a Bildirdi
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