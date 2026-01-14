Garanti BBVA Seyahat Uygulamasını Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Garanti BBVA Seyahat Uygulamasını Geliştirdi

Garanti BBVA Seyahat Uygulamasını Geliştirdi
14.01.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, Seyahatim alanına yeni özellikler ekleyerek seyahat planlamasını kolaylaştırdı.

Garanti BBVA, mobil uygulamasında yer alan "Seyahatim" alanını iki yeni özellikle geliştirerek seyahat planlamasından rezervasyona kadar tüm süreci tek uygulamada sunduğunu duyurdu.

Garanti BBVA, mobil uygulamasında yer alan "Seyahatim" alanını iki yeni özellikle geliştirerek seyahat planlamasından rezervasyona kadar tüm süreci tek uygulamada sunuyor. Banka, Jolly'nin tatil uzmanlığıyla tüm seyahat işlemlerinin uygulamadan çıkmadan, uçtan uca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Seyahat Ekle özelliği sayesinde ise müşteriler seyahatlerini planlayıp yapılacaklar listesini tek yerden yönetebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, "Seyahatim" alanına eklenen Jolly ile Seyahatini Planla özelliği, seyahat rezervasyonlarını bankacılık uygulamasının doğal bir parçası haline getiriyor. Bu iş birliğiyle müşteriler otel, uçak, tur, araç kiralama ve transfer satın alma işlemlerini tek noktadan yönetebiliyor. Kampanyalar ve ödeme kolaylıklarıyla desteklenen bu entegre yapı, seyahat planlamasını hızlı ve pratik bir deneyime dönüştürüyor.

Kişisel seyahat planı ve yapılacaklar listesi

Açıklamaya göre, Seyahat Ekle özelliği ile müşteriler ister yurt içi ister yurt dışı seyahatleri için seyahat türü, lokasyon ve tarih bilgilerini girerek kendilerine özel bir plan oluşturabiliyor. Bu plan kapsamında sunulan Yapılacaklar Listesi, seyahatin niteliğine göre pasaport ve vize işlemlerinden valiz hazırlığına kadar seyahat öncesi tüm adımların eksiksiz şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca uygulama, seyahat süreci boyunca finansal avantajlar ve kampanyalarla ilgili yönlendirmeler sunarken, seyahat sonrasında da harcamalara yönelik çeşitli kolaylıklarla kullanıcı deneyimini destekliyor. Böylece seyahat, hazırlık aşamasından dönüş sonrasına kadar planlı ve kontrollü bir şekilde yönetilebiliyor.

"Bankacılığı müşterilerimizin yaşam yolculuğuna eşlik eden bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Garanti BBVA'da müşterilerimizin hayatına değer katan, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olan çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Mobil uygulamamızı da bu anlayışla, bankacılığın ötesine geçen ve günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelen bir deneyim olarak konumlandırıyoruz. 'Seyahatim' alanı ve Jolly ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde de bankacılığın ötesine geçen, müşterilerimizin hayatını daha kolay, akıllı ve keyifli hale getiren deneyimler üretmeye devam edeceğiz." dedi.

"Seyahatin geleceğini teknolojiyle şekillendiriyoruz"

Jolly Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burçin Baysak, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şirket olarak seyahatin geleceğini teknolojiyle şekillendiren çözümler geliştiriyoruz. Dijitalleşmeyi merkeze alan iki güçlü kurumun, Jolly ve Garanti BBVA'nın bu yolculukta stratejik bir güç birliği yapması, ortak vizyonumuzun bir yansımasıdır. Amacımız bu güçlü sinerjiyle seyahati herkes için daha erişilebilir, daha akıllı ve daha keyifli hale getirmek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Seyahat Uygulamasını Geliştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:44:31. #7.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA Seyahat Uygulamasını Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.