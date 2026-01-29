Garanti BBVA'ya 3 Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Garanti BBVA'ya 3 Ödül

29.01.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, 2026 Sürdürülebilir Finansman Ödülleri'nde üç kategoride ödül aldı.

Garanti BBVA, Global Finance tarafından düzenlenen 2026 Sürdürülebilir Finansman Ödülleri kapsamında üç ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, "Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilir Finansman Bankası" seçilirken, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanla "Orta ve Doğu Avrupa'da Yılın Sürdürülebilir Finansman Anlaşması" ve "Orta ve Doğu Avrupa'da Toplulukları Destekleyen En İyi Banka" ödüllerinin de sahibi oldu.

Global Finance editörlerinin değerlendirmesinde, bankanın sürdürülebilir finansmanı iş modelinin merkezine alan yaklaşımı, çevresel ve sosyal etki odaklı çözümleri ile Türkiye ve bölgede yarattığı somut katkıların belirleyici olduğu ifade edildi.

Garanti BBVA, 2018-2025 dönemi için açıkladığı sürdürülebilir finansman hedefini planlanandan önce tamamlarken, 2018-2029 dönemini kapsayan 3,5 trilyon liralık sürdürülebilir finansman taahhüdünde de bulunmuştu.

Banka, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir konut, turizm ve tarım finansmanı gibi alanlarda reel sektörün dönüşümünü desteklemeye devam etmeyi hedefliyor.

Ödül getiren projelerden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar avro tutarındaki finansman, Türkiye'de kurumsal bir şirkete sağlanan büyük ölçekli sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemleri arasında yer alıyor.

"Uzun vadeli değer üreten çözümler geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilirliği bir ürün ya da dönemsel bir gündem olarak değil, iş yapış biçimlerinin temel unsuru olarak ele aldıklarını belirtti.

İklim kriziyle mücadeleden kapsayıcı büyümeye, altyapı yatırımlarından toplumsal kalkınmaya kadar uzanan alanda müşterilerle uzun vadeli değer üreten çözümler geliştirdiklerini aktaran Akten, şunları kaydetti:

"Global Finance gibi uluslararası itibarı yüksek bir kurum tarafından üç ayrı kategoride ödüle layık görülmek, bu yaklaşımımızın somut olarak karşılık bulduğunu ve doğru yönde ilerlediğimizi göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Türkiye'nin ve bölgemizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamaya, reel sektörü bu yolculukta güçlü ve yenilikçi finansman çözümleriyle desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'ya 3 Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:30:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Garanti BBVA'ya 3 Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.