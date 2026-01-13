Garibaşvili 5 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Garibaşvili 5 Yıl Hapis Cezası Aldı

13.01.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan eski Başbakanı Garibaşvili, kara para aklama suçlamasıyla hapis ve para cezasına çarptırıldı.

TİFLİS, 13 Ocak (Xinhua) -- Gürcistan eski Başbakanı İrakli Garibaşvili, kara para aklama suçlamasıyla 5 yıl hapse ve 1 milyon Gürcistan larisi (yaklaşık 370.000 ABD doları) para cezasına çarptırıldı.

Yerel medyada pazartesi günü yer alan haberlere göre suçlamaları kabul eden Garibaşvili'nin suçu kabullenme anlaşmasının şartlarına mutabık kaldığını kaydeden Gürcistan Savcılığı, söz konusu anlaşmanın mahkemece onaylandığını açıkladı.

Suç faaliyetleri yoluyla elde edilen ve Garibaşvili'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen paralar devlet hazinesine aktarılacak.

43 yaşındaki Garibaşvili, 2013-2015 ve 2021-2024 yılları arasında başbakanlık yaptı.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Gürcistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garibaşvili 5 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:25:27. #7.11#
SON DAKİKA: Garibaşvili 5 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.