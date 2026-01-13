Garibaşvili 5 Yıl Hapis Cezası Aldı

TİFLİS, 13 Ocak (Xinhua) -- Gürcistan eski Başbakanı İrakli Garibaşvili, kara para aklama suçlamasıyla 5 yıl hapse ve 1 milyon Gürcistan larisi (yaklaşık 370.000 ABD doları) para cezasına çarptırıldı.
Yerel medyada pazartesi günü yer alan haberlere göre suçlamaları kabul eden Garibaşvili'nin suçu kabullenme anlaşmasının şartlarına mutabık kaldığını kaydeden Gürcistan Savcılığı, söz konusu anlaşmanın mahkemece onaylandığını açıkladı.
Suç faaliyetleri yoluyla elde edilen ve Garibaşvili'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen paralar devlet hazinesine aktarılacak.
43 yaşındaki Garibaşvili, 2013-2015 ve 2021-2024 yılları arasında başbakanlık yaptı.
