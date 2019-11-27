Gastroenteroloji uzmanları Antalya'da buluşacak

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) ile Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği iş birliği ile düzenlenen 36. UGH Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve 7. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 29 Kasım–01 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

TGD'den yapılan açıklamaya göre, Susesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek kongreye, bu yıl 500'ü aşkın doktor ve öğrencinin katılması bekleniyor.

Kongrede, gastroenteroloji ve gastroenteroloji cerrahisi alanında önemli ve ilgi çeken konuların yanı sıra tıptaki yeni gelişmeler gözden geçirilecek.

Son gelişmelere ilişkin konferanslar, dünyadaki gastroenteroloji ve gastroenteroloji cerrahisindeki son gelişmeler, programın ana başlıklarını oluşturuyor.

Kongrede, konularında söz sahibi Türkiye'den 220 ve yurt dışından 3 konuşmacı ve oturum başkanı görev alacak.

"Tıp alanındaki ilk kadın hekimler" temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, salon isimleri Safiye Ali, Türkan Akyol, Müfide Küley ve Kamile Şevki Mutlu olarak adlandırıldı.

Öte yandan, kongre bildirileri kağıt israfını önlemek adına dijital belleklerde hazırlandı.