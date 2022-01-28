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Gazeteci Ali Kırca'nın evine giren hırsıza 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Gazeteci Ali Kırca'nın evine giren hırsıza 15 yıla kadar hapis istemi

28.01.2022 11:07
Gazeteci Ali Kırca'nın evine giren hırsıza 15 yıla kadar hapis istemi

GAZETECİ Ali Kırca'nın Kuruçeşme'deki evine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Yasin Beyhan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

GAZETECİ Ali Kırca'nın Kuruçeşme'deki evine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Yasin Beyhan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Beyhan hakkında üç ayrı suçtan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli Beyhan'ın, Ali Kırca'nın evine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 Aralık 2021'de şüpheli Yasin Beyhan'ın Ali Kırca'nın Kuruçeşme Mahallesi'ndeki evinin bahçe kapısına geldiği, etrafı kontrol ettikten duvarı tırmanıp tel örgülerden ikametin bahçesine girdiği anlatıldı. Şüphelinin pencere panjurunu zorlayarak içeri girdiği, zorlamadan dolayı panjurda hasar oluştuğu olay yeri inceleme raporunda belirtildi. Şüphelinin evden iki tablet bilgisayar, bir dizüstü bilgisayar, bir antika kılıç, ziynet eşyası ve çeşitli muhtelif eşyaları, Kırca'ya ait gri sırt çantası ve siyah el çantasıyla birlikte alarak ayrıldığı kaydedildi. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli Yasin Beyhan'ın ertesi gün polis tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı adliyede tutuklandığı ifade edildi.

ALİ KIRCA ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, şikayetçi Ali Kırca'nın ifadesinde, 4 aydır yurtdışında yaşadığını, hırsızlık olayını çalışanından öğrendiğini, oğluyla yaptıkları kontrollerde çalınan eşyaları tespit ettikleri ve hırsızlık yapan şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği yer aldı. Şüpheli Yasin Beyhan ise polise verdiği ifadesinde, Ali Kırca'nın evinin girişinde üç tane köpek gördüğünü bu yüzden içeri giremediğini ancak evin yanında bulunan valizi aldığını öne sürdüğü öğrenildi.

ÜÇ AYRI SUÇTAN HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Yasin Beyhan "Bina içinde hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 10 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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Kuruçeşme, Ali Kırca, İstanbul, Kırca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gazeteci Ali Kırca'nın evine giren hırsıza 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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