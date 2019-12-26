Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi - Son Dakika

Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi

6 saat önce

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, "Gaziantep'e Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi, System.String[]

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, "Gaziantep'e Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Antep savunmasını Türkiye'ye ve dünyaya anlatmak istediklerini ifade etti.

Kentin geldiği noktanın 100 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de çok iyi anlattığını aktaran Gül, "Gaziantep, sıfırdan kendi küllerinden doğup Türkiye'de, dünyada örnekle gösteriliyor. Hem ekonomik hem direniş bakımından sayılı ülkeler vardır. Gaziantep o şehirlerden bir tanesidir. Direnişe baktığımızda, bizi biz yapan belli unsurlar vardır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kurtuluş mücadelesinde şehir nüfusunun büyük çoğunluğunun şehit olduğunu anımsattı.

Bu büyük mücadelenin üzerinden yaklaşık bir asır geçtiğini hatırlatan Şahin, "Zaman, süreç değişse bile vazife hep aynı. Bugün bu mekanın şahitleri olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gaziantep'in kurtuluşunun yüzüncü yılına gidiyoruz. Bir asırlık destanın şahidiyiz." diye konuştu.

Törende Katib Mustafa Bin Süleyman Vakfı mütevellisi Mustafa Tahsin Kanevetçi, Fodlacı Hacı İsmail Ağa Vakfı mütevellisi Zeki Güzelbey ve El-Hac Mehmet Efendi Bin Osman Vakfı mütevellisi Ömer Hikmet Kepkep'e ödül verildi.

Öte yandan Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'a, ressam Ali Diyarbakırlıoğlu'na, NTV Yayın Koordinatörü Nermin Yurteri'ne, sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu'na, iş adamı Ahmet Muktad Ziylan'a, Ökkaş Eruslu'ya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu'ya ve SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi.

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor
Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi

Son Dakika Haberleri
22:02 Yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
22:01 FLAŞ - Son Dakika
22:00 Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika
22:00 FLAŞ - Son Dakika
21:59 NİĞDE Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:07:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]